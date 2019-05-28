إشهار رابطة أطباء الجلدية بالغربية 17 يونيو القادم

أعلنت نقابة أطباء الغربية، أن يوم الإثنين 17 يونيو القادم، هو المعد المُحدد لإشهار رابطة أطباء الجلدية والتناسلية بمحافظة الغربية، وانتخاب مجلس إدارة الرابطة، وذلك بمقر فرع النقابة بشارع صدقي بمدينة طنطا.



وصرح الدكتور جرجس رزق الله، مقرر الروابط الطبية المهنية وأمين عام فرع النقابة بالغربية، اليوم الثلاثاء، الى أنه جار دعوة أطباء الجلدية والتناسلية من أعضاء النقابة على مستوى محافظة الغربية، من كافة القطاعات الصحية، ومن كافة المستويات الفنية "طبيب مقيم ومساعد أخصائي وأخصائي واستشاري"، للمشاركة فى إجراءات الرابطة.



وأضاف رزق الله، أن شروط المشاركة للفئات المذكورة، تتضمن أن يكون كارنيه الطبيب مستوفيًا وأنه مسجل بالنقابة الفرعية بالغربية، ومسجل به التخصص جلدية وتناسلية، وأن يكون مسددًا لإشتراكات النقابة حتى 2018، وبالنسبة للطبيب المقيم، يمكن أن يحضر إفادة معتمدة ومختومة من المستشفى الذي يعمل به مذكورًا بها وظيفته كطبيب مقيم جلدية وتناسلية.