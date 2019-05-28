نهائي الدوري الأميركي: كير يؤكد غياب دورانت عن المباراة الأولى

أكد ستيف كير مدرب جولدن ستايت ووريرز أن النجم كيفن دورانت سيغيب الخميس عن المباراة الأولى ضمن نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضد تورونتو رابتورز بسبب الإصابة.



وقال كير بعد تمارين الثلاثاء "كاي دي لن يخوض المباراة الاولى. أعتقد اننا أعلنا ذلك تقريبا (سابقا)، وسننتظر ماذا سيحصل لاحقا".



وكان دورانت قد تعرض للاصابة في ربلة ساقه اليمنى في الثامن من مايو الجاري خلال المباراة الخامسة ضمن نصف نهائي المنطقة الغربية ضد هيوستن روكتس.



وأضاف كير ان الوقت الطويل بين المباريات قد يساعد الفريق في امكانية عودة دورانت، مشيرا الى أن الاخير يحاول أن يستعيد عافيته لكنه لم يشارك بعد في تمرين كامل.



وفي غياب الهداف دورانت، أقصى ووريرز، حامل اللقب في آخر موسمين، هيوستن 4-2 ثم سحق بورتلاند ترايل بلايزرز 4-صفر، خصوصا بفضل تألق الموزع ستيفن كوري الذي بلغ معدله 36،5 نقطة منذ إصابة دورانت.



وأشار كير ايضا الى ان الشك يحوم حول مشاركة لاعب الارتكاز ديماركوس كازنز الذي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ.



وتعرض كازنز لاصابة في قدمه اليسرى في المباراة الثانية من الدور الأول في الادوار الاقصائية ("بلاي أوف") ضد لوس أنجليس كليبرز في 15 أبريل، لكنها لم تضطره للخضوع الى جراحة.