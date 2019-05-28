القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
سياسي
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:25 م

"الحرية": مركز دراسات الحزب يؤهل متحدى الإعاقة للاستحقاقات الانتخابية

الحرية: مركز دراسات
محمد الشريف
dostor.org/2646463

نظم حزب الحرية المصري المنتدى الخاص بدعم وتمكين متحدي الإعاقة بعنوان " متحدي الإعاقة من الحماية الي المشاركة والتمكين والدمج " وذلك كبداية لتفعيل مبادرة حزب الحرية المصري التي تهدف إلي تمكين ودعم المرأة والشباب ومتحدي الإعاقة للاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والمحلية القادمة
و بدأ المنتدي بأمسية دينية وفقرات فنية واغاني وطنية نالت إعجاب الحضور من وطنية ادائهم بقيادة المخرج رضا عبد العزيز وسمر عبد العزيز وبحضور ١٢٠ من الابطال الرياضيين الذين حققوا بطولات دولية لبارالومبية والقارية وتم تكريمهم بمنحهم وسام التميز والعطاء المقدم من حزب الحرية المصري.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري لمتحدى الإعاقة، حديثه اليهم قائلا: «لقد ضربتم أروع الأمثلة في البذل والعطاء واقتحمتم مجالات العمل والعلم وتحقيق البطولات العالمية وأثبتم أنكم قادرون على فعل ما لم يستطيعه نظراؤكم»، لافتا إلى أن هذا المنتدي الذي يأتي ضمن مبادرة حزب الحرية المصري بتمكين ودعم متحدي الاعاقة هو بمثابة تكريم لكل فرد ووسام على صدره لنا ويبعث برسائل مفعمة بالثقة والتفاؤل والأمل لاستكمال المسيرة.

وأعلن " حسب الله " أن الحزب سيقوم خلال الشهر القادم بتلقي طلبات التأهيل والتدريب من خلال مركز الدراسات السياسية لإعداد قادة المستقبل لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة لخوض الانتخابات المقبلة مع فريق عمل المركز المكون من الدكتور مجدي علام نائب رئيس حزب الحرية المصري والنائب أحمد مهني الامين العام لحزب الحرية المصري والدكتور أحمد إدريس امين التنظيم والدكتور مصطفي الشربيني الامين العام والدكتورة جيهان بيومي أمينة المرأة وجمال الشريف امين المجالس المحلية ومحمد مهني أمين الشباب وماجد طلعت امين التدريب والتثقيف.

وقدم الدكتور صلاح حسب الله الشكر للجنة المنظمة ومنهم علياء الوزيري ونرمين ميشيل والحسيني كارم وشادي بليح وأحمد حربي واكرم جمعه علي الجهد الكبير لإنجاح هذا المنتدى.

ومن جانبه، أشاد النائب اللواء حاتم باشات الى أن الرئيس السيسى أكد على دعمه وتدعيمه لمتحدي الإعاقة وقدم اثمن هدية لمتحدى الإعاقة فى عام الاعاقة بوجود قانون يحفظ لهم كرامتهم ويتيح لهم حزمة من الحقوق التى تم تجاهلها فى السنوات السابقة ومجموعة من الإمتيازات تساعدهم على العيش والدمج داخل المجتمع بصورة لا تنتقص من كيانهم شيئ.

وأشار النائب أحمد مهني الامين العام لحزب الحرية المصري الى ان مبادرة حزب الحرية المصري تتبني حزمة من الحلول لدمج وتمكين متحدي الإعاقة والدفع بهم في الانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة موضحا ان ذلك يأتي من خلال عمل الحزب بين المواطنين وتواجده المستمر والفعال بين كافة فئات المجتمع.

وقال إن أداء حزب الحرية برعايته للشباب والمرأة واليوم منتدي دعم وتمكين متحدي الاعاقة يثبت للجميع انه له قوة علي الارض بين المواطنين ونحن الان نستعد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة حيث اننا نقبل المنافسة من أجل الوطن لاختيار افصل العناصر التي تمثل المواطنين تمثيلا حقيقا.

وأشار النائب خالد حنفي ممثل متحدي الإعاقة بمجلس النواب إلى أننا الآن لدينا قانون لذوى الإعاقة نستطيع أن نفخر به يضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والصحية والثقافية وإلزام المؤسسات التعليمية بضرورة التسهيلات لنساعدهم على النجاح والتميز، وعلى سبيل المثال إلزام المؤسسات التعليمية بتسكين الطلاب بجوار مناطقهم الجغرافية للتيسير عليهم، موضحا أن التكريم اليوم مجرد بداية وتشجيعا لكافة الاسخاص من ذوى الإعاقة.

وقال إن هذا القانون يضاهى أفضل القوانين العالمية، وبه أكثر من 100 حق يتمتع بها متحدّو الإعاقة، وكلها حقوق غابت عنهم لعشرات السنين، موجها حديثه لممثلى منظمات المجتمع المدنى بالخارج.

وقال مقرر المنتدي الدكتور أحمد ادريس ان قانون ذوي الإعاقة الذي تم إعداده من 55 مادة في 8 أبواب، أكد علي توفير كافة التسهيلات لمتحدي الإعاقة، في المستشفيات والطرق والمساجد، والجامعات حتى نستطيع أن نذلل كافة العقبات أمامهم.

وأضاف منسق المنتدي الدكتور مصطفي الشربيني الامين العام المساعد لشئون المحافظات لحزب الحرية المصري ان أبناءه من متحدّى الإعاقة أكدوا له، أنهم يدعمون الدولة المصرية وأجهزتها بكل قوة، ولديهم طاقة إنتاجية ورغبة فى العمل، وأمل كبير للمشاركة فى تنمية مصرنا الجديدة، وليس فقط المشاركة العادية، وإنما المشاركة الجادة والفاعلة.

"الحرية": مركز دراسات الحزب يؤهل متحدى الإعاقة للاستحقاقات الانتخابية
"الحرية": مركز دراسات الحزب يؤهل متحدى الإعاقة للاستحقاقات الانتخابية
"الحرية": مركز دراسات الحزب يؤهل متحدى الإعاقة للاستحقاقات الانتخابية
"الحرية": مركز دراسات الحزب يؤهل متحدى الإعاقة للاستحقاقات الانتخابية
"الحرية": مركز دراسات الحزب يؤهل متحدى الإعاقة للاستحقاقات الانتخابية
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ 11 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 11 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 11 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ سنة و نصف

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ سنة و نصف

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

الآن

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة لتصل إلى 39 درجة نهاية الأسبوع

"فيتش" تتوقع ارتفاع ديون قطر إلى 63%

سى إن إن: التغيرات المناخية تهدد التراث العالمى والمعابد المصرية أبرز المواقع

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

ads
ads
الأكثر قراءة

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز جثة فتاة مترو طرة البلد

ألبومات الصور

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

رياضة

أتلتيكو مدريد يتعاقد مع البرازيلي فيليبي من بورتو

الأهلى يقرر سفر سعد سمير ونيدفيد إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات جديدة

نهائي الدوري الأميركي: كير يؤكد غياب دورانت عن المباراة الأولى

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز جثة فتاة مترو طرة البلد

الرئيس نيوز

برلماني: بيع محطات الكهرباء للأجانب بديهي

برلماني: بيع محطات الكهرباء يخفض الديون ويجلب الاستثمارات

بدء حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي في الجيزة

تعرف على الكيانات الرافضة والمؤيدة للإضراب العام في السودان

مصر تدرس عروضًا دولية لبيع محطات الكهرباء

كشكول

بالصور ... 3 كؤوس و37 ميدالية لذوي الإعاقة بتعليم كفر الشيخ

بالصور.. "النيلي" يبحث سبل التعاون مع برنامج الغذاء العالمي

بالصور.. جامعة السويس تدرب متطوعي تنظيم الأمم الإفريقية مصر 2019

رئيس"صناعة النواب": قرارات دعم البحث العلمي بجامعة القاهرة "جريئة"

بدء امتحان الفيزياء لطلاب الفترة الثانية بالأول الثانوي

الأمصار

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

طارق حامد المقاتل الذي لم يسقط سيفه أبداً

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ياباني يبتلع 246 قرص كوكايين خلال رحلة طيران

هاري بوتر هيمن على حفل زفاف

دراسة: انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بألمانيا في مايو

الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎