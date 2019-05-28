"الحرية": مركز دراسات الحزب يؤهل متحدى الإعاقة للاستحقاقات الانتخابية

نظم حزب الحرية المصري المنتدى الخاص بدعم وتمكين متحدي الإعاقة بعنوان " متحدي الإعاقة من الحماية الي المشاركة والتمكين والدمج " وذلك كبداية لتفعيل مبادرة حزب الحرية المصري التي تهدف إلي تمكين ودعم المرأة والشباب ومتحدي الإعاقة للاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والمحلية القادمة

و بدأ المنتدي بأمسية دينية وفقرات فنية واغاني وطنية نالت إعجاب الحضور من وطنية ادائهم بقيادة المخرج رضا عبد العزيز وسمر عبد العزيز وبحضور ١٢٠ من الابطال الرياضيين الذين حققوا بطولات دولية لبارالومبية والقارية وتم تكريمهم بمنحهم وسام التميز والعطاء المقدم من حزب الحرية المصري.



ووجه الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري لمتحدى الإعاقة، حديثه اليهم قائلا: «لقد ضربتم أروع الأمثلة في البذل والعطاء واقتحمتم مجالات العمل والعلم وتحقيق البطولات العالمية وأثبتم أنكم قادرون على فعل ما لم يستطيعه نظراؤكم»، لافتا إلى أن هذا المنتدي الذي يأتي ضمن مبادرة حزب الحرية المصري بتمكين ودعم متحدي الاعاقة هو بمثابة تكريم لكل فرد ووسام على صدره لنا ويبعث برسائل مفعمة بالثقة والتفاؤل والأمل لاستكمال المسيرة.



وأعلن " حسب الله " أن الحزب سيقوم خلال الشهر القادم بتلقي طلبات التأهيل والتدريب من خلال مركز الدراسات السياسية لإعداد قادة المستقبل لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة لخوض الانتخابات المقبلة مع فريق عمل المركز المكون من الدكتور مجدي علام نائب رئيس حزب الحرية المصري والنائب أحمد مهني الامين العام لحزب الحرية المصري والدكتور أحمد إدريس امين التنظيم والدكتور مصطفي الشربيني الامين العام والدكتورة جيهان بيومي أمينة المرأة وجمال الشريف امين المجالس المحلية ومحمد مهني أمين الشباب وماجد طلعت امين التدريب والتثقيف.



وقدم الدكتور صلاح حسب الله الشكر للجنة المنظمة ومنهم علياء الوزيري ونرمين ميشيل والحسيني كارم وشادي بليح وأحمد حربي واكرم جمعه علي الجهد الكبير لإنجاح هذا المنتدى.



ومن جانبه، أشاد النائب اللواء حاتم باشات الى أن الرئيس السيسى أكد على دعمه وتدعيمه لمتحدي الإعاقة وقدم اثمن هدية لمتحدى الإعاقة فى عام الاعاقة بوجود قانون يحفظ لهم كرامتهم ويتيح لهم حزمة من الحقوق التى تم تجاهلها فى السنوات السابقة ومجموعة من الإمتيازات تساعدهم على العيش والدمج داخل المجتمع بصورة لا تنتقص من كيانهم شيئ.



وأشار النائب أحمد مهني الامين العام لحزب الحرية المصري الى ان مبادرة حزب الحرية المصري تتبني حزمة من الحلول لدمج وتمكين متحدي الإعاقة والدفع بهم في الانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة موضحا ان ذلك يأتي من خلال عمل الحزب بين المواطنين وتواجده المستمر والفعال بين كافة فئات المجتمع.



وقال إن أداء حزب الحرية برعايته للشباب والمرأة واليوم منتدي دعم وتمكين متحدي الاعاقة يثبت للجميع انه له قوة علي الارض بين المواطنين ونحن الان نستعد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة حيث اننا نقبل المنافسة من أجل الوطن لاختيار افصل العناصر التي تمثل المواطنين تمثيلا حقيقا.



وأشار النائب خالد حنفي ممثل متحدي الإعاقة بمجلس النواب إلى أننا الآن لدينا قانون لذوى الإعاقة نستطيع أن نفخر به يضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والصحية والثقافية وإلزام المؤسسات التعليمية بضرورة التسهيلات لنساعدهم على النجاح والتميز، وعلى سبيل المثال إلزام المؤسسات التعليمية بتسكين الطلاب بجوار مناطقهم الجغرافية للتيسير عليهم، موضحا أن التكريم اليوم مجرد بداية وتشجيعا لكافة الاسخاص من ذوى الإعاقة.



وقال إن هذا القانون يضاهى أفضل القوانين العالمية، وبه أكثر من 100 حق يتمتع بها متحدّو الإعاقة، وكلها حقوق غابت عنهم لعشرات السنين، موجها حديثه لممثلى منظمات المجتمع المدنى بالخارج.



وقال مقرر المنتدي الدكتور أحمد ادريس ان قانون ذوي الإعاقة الذي تم إعداده من 55 مادة في 8 أبواب، أكد علي توفير كافة التسهيلات لمتحدي الإعاقة، في المستشفيات والطرق والمساجد، والجامعات حتى نستطيع أن نذلل كافة العقبات أمامهم.



وأضاف منسق المنتدي الدكتور مصطفي الشربيني الامين العام المساعد لشئون المحافظات لحزب الحرية المصري ان أبناءه من متحدّى الإعاقة أكدوا له، أنهم يدعمون الدولة المصرية وأجهزتها بكل قوة، ولديهم طاقة إنتاجية ورغبة فى العمل، وأمل كبير للمشاركة فى تنمية مصرنا الجديدة، وليس فقط المشاركة العادية، وإنما المشاركة الجادة والفاعلة.