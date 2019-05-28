القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
عالم
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:21 م

"الخارجية الفلسطينية": قرارات هامة لصالح رام الله في القمة الإسلامية بمكة

الخارجية الفلسطينية:
أ ش أ
dostor.org/2646459

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن القمة الإسلامية، التي ستعقد في مكة المكرمة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ستشهد قرارات هامة لصالح فلسطين.

ويغادر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي غدا متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وذلك تمهيدا لانعقاد القمة الإسلامية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم أنها قامت بالتعاون مع الممثلية الفلسطينية لدى منظمة التعاون الإسلامي بتحضير كافة مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة.
وأشارت إلى أنه جرى مناقشة ومراجعة هذه المشاريع في إطار اجتماعات كبار الموظفين، التي ستنهي أعمالها هذا اليوم، على أن ترفع مشاريع القرارات برمتها لوزراء الخارجية لمناقشتها يوم غد الأربعاء في جلسة خاصة بعد الإفطار في مدينة جدة.

وبينت أن مشاريع القرارات تغطي مناحي القضية الفلسطينية كافة بما فيها التأكيد على قرارات القمم الاسلامية السابقة والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الاسلامي، مع التأكيد والتركيز على حق شعبنا بإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، ورفض الحلول المؤقتة أو المنقوصة التي يتم الترويج لها حاليًا من قبل الإدارة الأمريكية، والعمل على دعم وكالة "الاونروا" من خلال اقامة وقفية لدعمها، إضافة الى تفعيل الصناديق الاخرى التي تدعم القدس ودولة فلسطين.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة محورية هامة في القمة يحدد فيها الموقف الفلسطيني من الأفكار الأمريكية ومن التهديدات الاسرائيلية اليومية ضد الشعب الفلسطيني، ويؤكد أهمية حق العودة وانهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة.

وفي السياق ذاته، يشارك الرئيس محمود عباس في القمة العربية الاستثنائية في الـ30 من الشهر الجاري، لبحث التهديدات الايرانية للدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية والامارات، وأكدت الخارجية انها ستحاول لفت النظر الى المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، والتأكيد على قرارات القمة العربية الأخيرة في تونس وقرارات قمة الظهران في السعودية "قمة القدس"، وما يتعلق بالدعم العربي للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس على هامش القمتين العربية والاسلامية عددا من القادة العرب والمسلمين لشرح تطورات الاوضاع في فلسطين، والتأكيد على التزام دولة فلسطين المبدئي بالسلام ضمن رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في فبراير من العام الماضي، اضافة الى ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية مع عدد من الدول التي تربطها بفلسطين علاقات مميزة.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة لتصل إلى 39 درجة نهاية الأسبوع

"فيتش" تتوقع ارتفاع ديون قطر إلى 63%

سى إن إن: التغيرات المناخية تهدد التراث العالمى والمعابد المصرية أبرز المواقع

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

ads
ads
الأكثر قراءة

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز جثة فتاة مترو طرة البلد

ألبومات الصور

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

رياضة

أتلتيكو مدريد يتعاقد مع البرازيلي فيليبي من بورتو

الأهلى يقرر سفر سعد سمير ونيدفيد إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات جديدة

نهائي الدوري الأميركي: كير يؤكد غياب دورانت عن المباراة الأولى

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز جثة فتاة مترو طرة البلد

الرئيس نيوز

برلماني: بيع محطات الكهرباء للأجانب بديهي

برلماني: بيع محطات الكهرباء يخفض الديون ويجلب الاستثمارات

بدء حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي في الجيزة

تعرف على الكيانات الرافضة والمؤيدة للإضراب العام في السودان

مصر تدرس عروضًا دولية لبيع محطات الكهرباء

كشكول

بالصور ... 3 كؤوس و37 ميدالية لذوي الإعاقة بتعليم كفر الشيخ

بالصور.. "النيلي" يبحث سبل التعاون مع برنامج الغذاء العالمي

بالصور.. جامعة السويس تدرب متطوعي تنظيم الأمم الإفريقية مصر 2019

رئيس"صناعة النواب": قرارات دعم البحث العلمي بجامعة القاهرة "جريئة"

بدء امتحان الفيزياء لطلاب الفترة الثانية بالأول الثانوي

الأمصار

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

طارق حامد المقاتل الذي لم يسقط سيفه أبداً

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ياباني يبتلع 246 قرص كوكايين خلال رحلة طيران

هاري بوتر هيمن على حفل زفاف

دراسة: انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بألمانيا في مايو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎