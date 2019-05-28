مقتل زوجة مستشار الرئيس الإيراني بالرصاص في منزلها

ذكرت وكالة ايسنا الإيرانية للانباء، اليوم الثلاثاء، أن ميترا نجفي، زوجة مستشار الرئيس الايراني محمد علي نجفي، قد قتلت بالرصاص في منزلها شمال طهران.



ويقول تقرير الوكالة الايرانية، إن القتيلة هي الزوجة الثانية لمحمد علي نجفي، عمدة إصلاحي سابق في طهران وأحد المقربين من روحاني.



ولم يقدم التقرير تفاصيل، لا سيما إن مثل هذا العنف بالأسلحة نادرة بشكل لا يصدق في إيران، خاصة في الأحياء المفعمة بالحياة في شمال طهران، موطن النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد.



استقال نجفي من منصب العمدة في عام 2018، بعد أن انتقده المتشددون على شريط فيديو يظهر أنه حضر عرضًا راقصًا للفتيات الصغيرات في عرض مدرسي.

