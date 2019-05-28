100 فرصة عمل جديدة من القوى العاملة.. براتب 2000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 100 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الخدمات الأمنية، وذلك براتب يصل إلى 2000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 فرد أمن، وذلك من الجنسين.



وتشترط الشركة في المتقدم للوظيفة ألا يقل مؤهله عن الشهادة الإعدادية، وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 45 سنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على رقم 01022822920، أو التواصل مع المدير المسئول اللواء محمد ناجي، أو التوجه لمقر الشركة في 106 شارع جامعة الدول العربية، المهندسين، الدور 13.



ويأتي ذلك خلال النشرة الشهرية للوظائف التي تقدمها وزارة القوى العاملة، للشباب الراغب في البحث عن فرصة عمل.