باحثون: حيوانات الرنة تلجأ للأعشاب البحرية عند الشواطئ

تبذل حيوانات الرنة التي تعيش في براري شمال أوروبا، جهودا مضنية في البحث عن غذائها غالبا ما يكون الجو بالغ البرودة في جزر شبيتسبرجن النرويجية، مما يجعل من الصعب على هذه الحيوانات العثور على ما تعيش عليه من غذاء، وذلك لأن الثلوج تغطي الأعشاب والنباتات في فصل الشتاء في هذه الجزر الموجودة في المحيط المتجمد الشمالي.



قال باحثون من جامعة النرويج للعلوم التطبيقية إن هذه الحيوانات وجدت في السنوات الماضية صعوبات متزايدة في البحث عن غذائها، وذلك لأن احترار الأرض بدأ يتسبب في سقوط الأمطار أيضا في بعض الأيام الأكثر دفئا في فصل الشتاء.



تتساقط الأمطار على الثلوج، ثم تتجمد مياه هذه الأمطار عندما يصبح الجو باردا مرة أخرى، مما يجعل هذه المياه تتحول إلى عازل يعزل الأعشاب والنباتات بطبقة من الجليد والثلوج، مما يجعل من الصعب على حيوانات الرنة الوصول للنباتات الموجودة تحت هذه الطبقة الثلجية.



ولكن يبدو أن هذه الحيوانات لم تعدم حيلة للحصول على ما تعيش عليه من الأعشاب في هذه الأوقات الصعبة، حيث تضطر للذهاب للشاطئ لتتغذى على الأعشاب البحرية هناك.



تبين للباحثين مؤخرا أن هذه هي الطريقة التي تلجأ إليها هذه الحيوانات للبقاء على قيد الحياة "فعندما تتعسر الظروف، يكثر ذهاب الرنة للشاطئ" حسبما أوضح الباحثون، الذين عبروا عن اندهاشهم من قدرة هذه الحيوانات على التكيف مع التغير المناخي.