الإمارات تقرر منح الجنسية لآلاف الأطفال

أعلنت السلطات الإماراتية أنها بصدد منح الجنسية لأكثر من 3345 طفلا، من أبناء وبنات المواطنات الإماراتيات المتزوجات من أجانب.



وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها أنهت معاملات منح الجنسية لهؤلاء الأبناء، استنادا لقرار رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وتجدر الإشارة إلى أن أبناء وبنات الأمهات الإماراتيات المتزوجات من أجانب، لا يحصلوا على الجنسية تلقائيا عند الولادة، إنما يحصلون على جنسيات الآباء فقط. لكن في عام 2011، أقر قانون جديد يسمح لهؤلاء الأطفال بالحصول على الجنسية عند بلوغهم سن الـ 18 عاما.



أما الجديد في القضية، هو أن القرار الذي صدر مؤخرا سمح للأمهات الإماراتيات بالتقدم بطلب الجنسية الإماراتية لأطفالهن عند بلوغهم الـ 6 سنوات.



وأضافت الهيئة الاتحادية أن 3345 متقدما بطلب الجنسية، تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، في حين لا يوجد اقتراح قانوني بعد، لجعل الحصول على الجنسية تلقائيا عند الولادة.



لطالما طالب الأهالي بصدور قوانين ميسرة، تسهل حصول أبنائهم على الجنسية، لضمان الاستفادة من فرص التعليم والعمل الخاصة بالمواطنين الإماراتيين.