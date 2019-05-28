7 مليون جنيه قيمة صيانة أعمدة الإنارة بمدخل الإسكندرية الصحراوي

تفقد اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، أعمال التطويرات بمحيط إستاد الإسكندرية، حديقة الإسعاف، ومدخل الإسكندرية الصحراوي، بحضور اللواء جمال رشاد رئيس جهاز تجميل المدينة، وذلك في إطار الاستعدادات لإستضافة كأس الأمم الأفريقية في يونيه المقبل.



وطالب سكرتير عام المحافظة، بإزالة أحد الاعلانات المخالفة التي تشوه المظهر الحضاري للمنطقة، معلنا عن وجود مقايسة بمبلغ ٧ ملايين جنيه لصيانة أعمدة الإنارة بالطريق الصحراوي.



وتم خلال الجولة متابعة التطويرات الجارية بحديقة الإسعاف، وصب وحدات الخرسانة المطبوعة، استعدادات العمل بالمشايات، الإعمال بالباركينج المواجهه للإسعاف، وكذا تركيب بلاط الإنترلوك الخاص بالأرضيات، بالإضافة إلى أعمال صب أول أجزاء جسم النافورة والانتهاء منه اليوم.



وشدد اللواء بسيوني على سرعة الانتهاء من استكمال رشاشات المياه وشبكة الري، وتدعيم الزراعات بحديقة الاسعاف، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل الوقت المحدد.



وطالب بعمل اختبار لميول البلدورات الجديدة التي تم تركيبها حديثا، وعمل نموذج محاكاة لكيفية تصريف المياه على الشنايش المرتبطة بها، بحضور المهندس حسن خليل مدير عام منطقة وسط للصرف الصحي.



كما أكد علي ضرورة الانتهاء من ترميم تمثال لاعب الكرة بمحيط الاستاد هذا الاسبوع، ورفع كفاءة ودهان أعمدة الإنارة.



وعلى الصعيد ذاته تفقد بسيوني أعمال التطويرات التي تتم بمدخل إسكندرية الصحراوي أمام كارفور، مطالبا برفع مستوى الإنجاز وسرعة إنهاء الأعمال.



كما تم تفقد أعمال التطوير الجارية بميدان مدخل الطريق الصحراوي، الخاصة باستكمال أعمال الرخام، وتحديد مكان تمثال لاعب الكرة، الذي سيتم وضعه بالميدان تزامنا مع بطولة كأس الأمم الأفريقية.