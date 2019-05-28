محمد الباز يجيب: هل كان "كونفوشيوس" نبيا؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن "المبادئ الكونفوشيوسية" هي مذهب صالح لمرحلة ما بعد الخمسين، وهي مرحلة التأمل وإدارك المعنى الحقيقي للحياة.

وأوضح في برنامجه "باب الله"، المُذاع على فضائية "الغد"، أن كونفوشيوس، كان يمنع تلاميذه من التفكير في أسئلة يصعب الإجابة عليها، مثل الأسئلة عن الموت، والأرواح، وما وراء الطبيعة.

وواصل "الباز" أن الكونفوشيوسية ليست دينًا، ولكن يمكن اعتبارها فلسفة قائمة بذاتها لتنظيم المجتمع، من خلال تقاليد متوارثة من جيل إلى جيل فعندما ترتكب ذنب ينبذك المجتمع .

وتابع أن كونفوشيوس لديه 6 عقائد منها، لا تفعل لا تريد أن يفعله بك، يجب احترام الذات والمثابرة والصدق والكرم، بالإضافة إلى تقديس الألقاب واحترام الكبار.

واستكمل أن كونفوشيوس عنده أفكار مهمة جدًا، والهدف الأسمى منها هو تسهيل حياة الناس، ومنها أن كل شخص يحتاج للدين وأخلاقياته وطقوسه لتسهيل حياته، كما أن كل شخص يحتاج أن يؤمن بأن هناك ثواب وعقاب.

وتابع أن كونفوشيوس مصلح كبير، لم يدع أنه إله أو نبي، ولم يطلب من أحد أن يعبده، ويمكن أن نتعلم منه ومن تعاليمه.