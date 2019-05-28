إيبارشية شبرا الشمالية تطلق احتفالية" القيامة "على مسرح الأنبا رويس
نظمت كنيسة إيبارشية شبرا الشمالية أمس حفل خاص بعنوان "القيامة" تحت رعاية الانبا انجيلوس اسقف كنائس شبرا الشمالية، وذلك بمسرح الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وشارك في الحفل كورال أنغام مارمرقس بكنيسة مارمرقس بشبرا تحت أشراف القمص لوقا قسطنطين واوركسترا أم النور بقيادة دكتورة هناء طنيوس.
وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم لحن كنيستى القبطية ثم افتتح كورال أنغام مارمرقس بأجمل ترانيم القيامة ثم قدم أوركسترا أم النور الحان القيامة.
وحضر الاحتفالية نيافة الانبا انجيلوس اسقف كنائس شبرا الشمالية ونيافة الانبا مكارى اسقف كنائس شبرا الجنوبية وابونا بطرس دانيال رئيس المركز المصرى الكاثوليكى للسينما وعدد من الآباء الكهنة والشخصيات العامة والإعلاميين وممثلين عن القنوات المسيحية.