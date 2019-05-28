الأنبا بطرس يشارك بالحفل السنوي الخامس عشر لمدرسة "سان جون" الدولية

نظمت إدارة مدرسة "سان جون" الدولية حفلها السنوي الخامس عشر للعام الدراسي الحالي، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وشهد الحفل نيافة الأنبا بطرس الأسقف العام ومؤسس المدرسة وماهر جرجس مدير المدرسة والمكرسات المسؤولات عن المدرسة، كما حضر الحفل لفيف من الآباء الكهنة والرهبان والمدرسين والمدرسات وأسر طلبة وطالبات المدرسة.



وقدم طلبة وطالبات "سان جون" خلال الحفل عروضًا متميزة عبرت عن المهارات التي اكتسبوها طوال العام الدراسي، سواء من الناحية الدراسية أو المهارات الشخصية والحياتية.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ عيد القيامة بفترة الخماسين المقدسة، وهي فترة أفراح بالكنيسة تستمر على مدار 50 يوم يأتي عقبها صوم الرسل المقدس.



وتنتهي الخماسين المقدسة بعيد العنصرة، وخلالها تصلي الكنائس القبطية الأرثوذكسية جميع صلوات قداساتها بألحان قبطية فرايحي احتفالًا بقيامة السيد المسيح، وطوالها لا يصوم الأقباط أي يوم على عكس باقي فترات السنة حيث يصومون أسبوعيًا يومي الأربعاء والجمعة بالإضافة للأصوام الأخرى بالأعياد والمناسبات المسيحية.