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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:09 م

نيكاراجوا تقلل عدد المعتقليين السياسيين المفرج عنهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2646312

قال حكومة نيكاراجوا مساء اليوم الثلاثاء، إنها لا تزال ترغب في إطلاق سراح 142 شخصًا تم اعتقالهم بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة،وهذا العدد أقل مما طالبت المعارضة بالإفراج عنهم.

وتم الإفراج عن حوالي 336 شخصًا منذ فبراير، مع الإبقاء على احتجاز 142 شخصًا سيجري إطلاق سراحهم بحلول 18 يونيو، وهو الموعد النهائي المتفق عليه مع المعارضة، وفقًا لبيان الحكومة.

وقد قدرت لجنة تحرير السجناء السياسيين أمس الاثنين عدد السجناء الذين لم يُفرج عنهم بعد بـ 227 على الأقل.

وأضاف بيان الحكومة بأن هؤلاء الذين أطلق سراحهم لا يزالون يواجهون اتهامات.

وقد هددت المعارضة بقطع جميع المفاوضات بشكل نهائي ما لم تفرج الحكومة عن كل المعتقلين السياسيين.

وألقي القبض على مئات الأشخاص منذ اندلاع موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أبريل.2018
وتقول لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إن أزمة نيكاراجوا التي استمرت أكثر من عام أودت بحياة 325 شخصًا على الأقل.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد غادر البلاد نحو 000ر62 شخص.

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