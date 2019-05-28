كلوب: نستعد لمباراة نهائية أوروبية

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، استعدادات فريقه للقاء المرتقب خلال لقائه في المؤتمر الصحفي الخاص بـ"اليوم المفتوح لفريق ليفرل بول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتتنهام".



وقال كلوب "نشعر بأن هذا نهائي أوروبي حقيقي لا شيء آخر، ليست هذه هي المباراة الثالثة التي نلعبها ضد توتنهام هذا الموسم، إنها مباراة نهائية أوروبية".



وبسؤاله عن رده حول تصريحات بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن أن الفوز بالبريميرليج أفضل من الفوز بدوري أبطال أوروبا: "يجب أن يقول جوارديولا أن البريميرليج أفضل من دوري الأبطال لأنه لم يكن في نهائي دوري الأبطال لفترة من الوقت، إنه مدير فني رائع ويستحق كل الثناء الذي يحصل عليه، لقد حاولنا الفوز بالبريميرليج هذا الموسم، كان السيتي فريقًا أفضل، ولكن هناك منافسة أخرى نحن فيها نريد الفوز بدوري الأبطال".