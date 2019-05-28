صحيفة قبرصية: مصر مفتاح تصدير الطاقة لأوروبا وإفريقيا

أكدت صحيفة "فايننشال ميرور" القبرصية، أن صفقة ربط الكهرباء بين مصر وقبرص تعد جزء من الاستراتيجية التاريخية معد لها منذ أكثر من عقدين من الزمن.



وتابعت أنه بعد نحو 20 عامًا اتخذت مصر وقبرص خطوة حقيقية للأمام بدعم من اليونان لإنشاء أول وصلة طاقة طاقة بين شمال إفريقيا وأوروبا.



وأضافت أن هذا المشروع ليس بالجديد، حيث تم البدء في عدد كبير من المشروعات التي تربط جنوب البحر الأبيض المتوسط بالقارة الأوروبية، ومنها مشروع خط أنابيب الغاز، إلا أن مشروع الربط الكهربائي يعد خطوة كبيرة للأمام في العلاقات بين البلدين.



وأشارت إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة خطوة واحدة رئيسية في استراتيجية طويلة الأجل لمصر، والتي تدعمها وبقوة طفرة اكتشافات الغاز في المنطقة البحرية لها.



وأوضحت أن هذا المشروع سيحول مصر لتكون من أبرز الموريدن للطاقة إلى أوروبا، وسيغير حلم ومستقبل الطاقة في مصر، خصوصًا مع النجاح غير المتوقع للتنقيب عن الغاز.



وتابعت الصحيفة، أن مشروع ربط شبكة الكهرباء بين أوروبا ومصر يعد قرار استراتيجي للقاهرة، حيث يمكنها الاختيار من بين عدة اختيارات لضمان أمن الطاقة.



وأضافت أن مصر تريد ن تصبح مركز إقليمي للطاقة، فهي الآن تربط شبكات الكهرباء والغاز بين أوروبا والشرق الأوسط، وقد تكون في المستقبل مفتاح الربط بشرق إفريقيا.



وأكدت الصحيفة، أن مصر يمكنها أن تصبح العنكبوت في شبكات الطاقة ليس لأنها قادرة على تأمين إمدادات الطاقة فقط، ولكن بسبب موقعها الجغرافي والسياسي للطاقة.