القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:07 م

علاء عابد: مبادرة "100 مليون صحة" حققت نجاحات غير مسبوقة

علاء عابد: مبادرة
كريمة أبو زيد
dostor.org/2646304

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرته الرئاسية 100 مليون صحة، والتى أكدت أن بروتوكولات علاج فيرس سى الجديدة حققت معدلات شفاء ما بين 95 و98%، مؤكدًا أن تحقيق هذه النسبة الكبيرة يؤكد أن هذه المبادرة حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة وحققت جميع أهدافها.

وقال "عابد" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه النسب أعلنها الدكتور وحيد دوس، رئيس لجنة الفيروسات الكبدية، وهو ما يؤكد النجاح الكبير وغير المسبوق فى التاريخ لمبادرة الرئيس السيسى، والتى أصبحت حديث العالم كله وبشهادة العديد من المنظمات الدولية التى طالبت بتعميم هذه التجربة بمختلف دول العالم.

واعتبر النائب علاء عابد أن الرئيس السيسى هو القائد الذى كان له السبق فى تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحق الإنسان فى الحياة والعلاج من جميع الأمراض ليتمتع بصحة جيدة، ووجه النائب علاء عابد التحية والتقدير لجميع التنفيذيين الذين شاركوا بإيجابية وفعالية، وحققوا نجاحات أبهرت العالم كله لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لعلاج مرضى فيروس سى وبالمجان.

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