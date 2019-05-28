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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:07 م

حبس 5 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة في مصر القديمة

حبس 5 متهمين بانتحال
نجلاء رفاعي
dostor.org/2646302

أمر المستشار إيهاب عبداللطيف، رئيس نيابة مصر القديمة، تحت إشراف المستشار سمير حسن المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بحبس 5 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في انتحال صفة رجال مباحث.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، والتحفظ على المبالغ المالية المتعلقة بالواقعة، وإرسالها لمباحث الأموال العامة لإعداد تقرير حول قيمتها وحصرها، وإرفاقها بملف القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن البداية كانت عندما تلقى الرائد محمد مجدي، معاون أول مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من تاجر سعودي الجنسية، مفاده تعرضه للسرقة، على يد 5 أشخاص، وقاموا بالاستيلاء علي مبلغ مالي، أثناء ذهابه لشراء بضائع للاتجار بها.

وكشفت التحريات التي أجراها النقيبان محمد تهامي، ومحمد حسام فوزي معاونا مباحث القسم، عقب استخدام التقنيات الحديثة، عن تحديد هوية المتهمين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين كونوا عصابة انتحلت صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسقط رجل الأعمال السعودي لهم عندما لجأ إلى شركة لاستيراد بعض من البضائع والاتجار بها، خاصة أنه مستقر في مصر منذ فترة، وبالفعل أثناء ذهابه لشراء البضائع مصطحبًا معه أحد المعارف وفي كمين أمني وهمي منصوب، قام خمسة عاطلين باستيقافه، وتفتيشه فعثروا على مبلغ نصف مليون جنيه، واستولوا عليه المتهمين بحجة أنهم ضباط شرطة واشتباههم أن الأموال مزورة، ثم فروا هاربين.

وتبين أن المجني عليه عندما توجه إلى قسم الشرطة وإعطائه مواصفات المتهمين، تمكنوا من تحديد هويتهم والتعرف عليهم، وتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وضبط بحوزته على الأسلحة والسيارة المستخدمة في السرقة، فقررت النيابة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء التي كانت بحوزتهم وإرسالها إلى المعمل الجنائي وإعداد تقرير حولها.

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