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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:07 م

استبعاد تريبيير من تشكيلة انجلترا في نهائيات دوري الأمم الأوروبية

كيران تريبيير
كيران تريبيير
وكالات
dostor.org/2646301

سيغيب ثنائي توتنهام كيران تريبيير وداني وينكس وثنائي ساوثامبتون جيمس وارد-براوس وناثان ريدموند عن تشكيلة منتخب انجلترا المؤلفة من 23 لاعبا والتي ستخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وستواجه إنجلترا منتخب هولندا في السادس من يونيو المقبل في الدور قبل النهائي للبطولة في جيماريش. وإذا فازت إنجلترا ستتأهل لمواجهة إما سويسرا أو البرتغال بعدها بثلاثة أيام في بورتو.

وجاء قرار استبعاده تريبيير بعد عام واحد كان فيه الظهير الأيمن أحد أبرز لاعبي منتخب انجلترا الذي نجح في بلوغ الدور قبل النهائي في كأس العالم في روسيا 2018.

وقال المدرب جاريث ساوثجيت "كان لكيران تريبيير دور مؤثر وكبير وقدم أداء رائعا في كأس العالم. كان عنصرا مهما للغاية في التشكيلة وتميز بمواقف وتصرفات رائعة معنا.

"كان يتمتع بشغف حقيقي للعب في صفوف منتخب انجلترا. لكن ترينت (ألكسندر-أرنولد) وكايل (ووكر) أنهيا الموسم بقوة.

"توجد منافسة شرسة على هذا المراكز في تشكيلة المنتخب. كان هذا نوعا من القرارات الصعبة التي يتوجب اتخاذها".

وعاد وينكس في الفترة الأخيرة من إصابة ومن الممكن أن يشارك، مثل تريبيير، مع توتنهام في مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو في مدريد.

ورغم أنهما ليسا ضمن التشكيلة الرسمية المؤلفة من 23 لاعبا فإن وارد-براوس وريدموند سيشاركان في التدريبات مع بقية لاعبي منتخب انجلترا وربما يتم الدفع بهما في حالة حدوث إصابات.

وأوضح ساوثجيت "بعض اللاعبين ممن أنهوا الموسم بقوة مثل جيمس وارد-براوس وناثان ريدموند سيبقون معنا لفترة للتدريب.

"رغم أننا قلصنا التشكيلة إلى 23 لاعبا فقط فلا يزال أمامنا فترة أسبوعين سنخوض خلالهما مباراتين قويتين. لهذا، فإن بعض هذه الاختيارات تكون أكثر صعوبة من المعتاد".

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