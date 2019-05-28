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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:06 م

علي ربيع ضيف جيهان عبدالله في "رسايل" على "نجوم إف.إم"

علي ربيع
علي ربيع
محمد مجدي
dostor.org/2646299

يحل الفنان على ربيع، ضيفًا على برنامج "رسايل"، اليوم الثلاثاء، مع جيهان عبدالله، على "نجوم إف إم"، في حلقة خاصة، لترسل خلال الحلقة عدة رسائل منها لأولادها ولأصدقائها وأسرتها ومحبيها وأيضًا رسائل لمنافسيها.

ويشارك على ربيع خلال السباق الرمضانى الحالى، بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بمشاركة صبرين، وسهر الصايغ، وكريم عفيفى، وعدد آخر من النجوم، ومن إخراج وائل إحسان.

يذاع برنامج رسايل فى الـ5:00 مساء يوميًا، على إذاعة "نجوم إف.إم"، وتقدمه جيهان عبدالله، ويستضيف نجوم الفن ليبعث كل نجم رسالة للأصدقاء والعائلة والمنافسين فى مجاله.

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