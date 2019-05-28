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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:04 م

صعود برلين إلى دوري الدرجة الأولى الألماني وهبوط شتوتجارت

صعود برلين إلى دوري
وكالات
dostor.org/2646294

صعد فريق يونيون برلين إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد أن تعادل اليوم الاثنين على أرضه بدون أهداف مع شتوتجارت في إياب ملحق الصعود لدوري الأضواء ليفوز بفضل قاعدة احتساب الأهداف خارج الملعب بعد أن تعادل ذهابا 2-2.

واصطدمت تسديدتان ليونيون برلين بالقائم في الدقيقتين 66 و67 في مباراة شهدت جهدا بدنيا كبيرا. لكن الهدفين اللذين أحرزهما الفريق في مباراة الذهاب على ملعب شتوتجارت ضمنا صعود يونيون برلين
لدوري الأضواء الموسم المقبل.

وأنهى يونيون برلين، الذي سينضم إلى هيرتا برلين في تمثيل العاصمة بدوري الأضواء، آخر ثمانية مواسم ضمن الفرق العشرة الأوائل في دوري الدرجة الثانية.

وقال أوليفر رونيرت المدير الرياضي للنادي "استحق الفريق الصعود بعد هذا الموسم. اختار اللاعبون الطريق الأصعب، إنه شعور عظيم أن نمنح الجمهور ما يحبونه".

وأصبح يونيون برلين هو النادي رقم 56 الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الألماني منذ بدايته.
أما شتوتجارت، الذي أنهى الموسم في المركز 16، فهذه هي المرة الثانية التي يهبط فيها خلال أربعة مواسم والمرة الثالثة في تاريخ النادي.

وقال نيكو فيليج مدرب شتوتجارت "من الصعب علي أن أفكر في أي شيء في هذه اللحظة.

"في نهاية المطاف صعد يونيون برلين لدوري الأضواء ويستحق ذلك.

أخفقنا في مهمتنا. ولهذا أشعر بخيبة أمل كبيرة".

وصعد كولونيا وبادربورن مباشرة لدوري الأضواء بينما هبط نورمبرج وهانوفر إلى دوري الدرجة الثانية.

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