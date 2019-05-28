صعود يونيون برلين للدوري يهيمن على عناوين الصحف الألمانية

تركز اهتمام الصحف الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، على صعود فريق يونيون برلين للدوري الألماني للدرجة الأولى "بوندسليجا" لأول مرة في تاريخه.



ووصفت صحيفة "بى زد" صعود يونيون برلين بالجنون؛ وذلك بعد وصوله لأول مرة في تاريخه، ليهبط شتوتجارت للدرجة الثانية، وذكرت صحيفة "برلينر تسايتونج" فى عنوانها الرئيسى الذى جاء من كلمة واحدة "الصفوة"، في إشارة لضمان يونيون برلين التواجد ضمن فرق الدرجة الأولى بالدوري الألماني في الموسم القادم.



وخرجت صحيفة "بيلد" بعنوان "هبوط شتوتجارت.. صعود يونيون"؛ وذلك عقب تعادل الفريقين في إياب ملحق الصعود والهبوط بدون أهداف، بعدما انتهت جولة الذهاب بالتعادل (2-2)، بينما قالت صحيفة "برلينر كورير" فى عنوانها الرئيسى "نعم.. سُحقًا.. صعدنا"، في إشارة للصعود التاريخي ليونيون برلين، بينما جاء عنوان "برلينر مورجنبوست" كالتالى "يونيون يصعد للبوندسليجا".