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محافظات
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:02 م

محافظ الوادي الجديد: تنفيذ 75 % من مشروع إقامة 520 وحدة سكنية بالخارجة

محمد الزملوط محافظ
محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
أ ش أ
dostor.org/2646289

أكد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم تنفيذ 75 % من مشروع إقامة 520 وحدة سكنية غرب مدينة الخارجة بتكلفة 192 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان.

وقال الزملوط، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن المشروع يتضمن إقامة 26 عمارة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات والمباني الإدارية والأنشطة التجارية، وسيتم طرحها أمام المواطنين من خلال التنسيق ما بين صندوق التمويل العقاري وجهاز التعمير ومديرية الإسكان.

وأضاف أن جهاز التعمير يتولى الإشراف على الأعمال الإنشائية والتشطيب لينتهي المشروع بأكمله ويسلم لمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة في شهر يوليو 2020، حتى يمكن تسليم هذه الوحدات السكنية للمستفيدين منها، وذلك بهدف توفير سكن ملائم ومناسب لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى توفير أنشطة تجارية توفر فرص العمل للشباب الأمر الذي يسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة بالمنطقة غرب مدينة الخارجة.

في سياق متصل، أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء الفعلي في تنفيذ مشروع إقامة أول مجمع إسلامي كبير بمركز الداخلة بتكلفة 20 مليون جنيه.

وقال وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد المهندس أحمد حسين، إنه تم البدء في أعمال الحفر بموقع المشروع بمدينة موط، بعد إزالة المسجد القديم بالموقع والذي كان يسمي مسجد موط الكبير، وذلك بهدف إقامة أول مجمع إسلامي كبير يخدم المنطقة، موضحا أن المجمع سيقام على مساحة 1500 متر مربع، ويضم مسجدا كبيرا، ودار مناسبات، ومصلى للسيدات، على أن ينتهي المشروع بشكل كامل ويدخل الخدمة في شهر يوليو 2020.

وأكد أنه تم البدء في إنشاء مبنى الوحدة المحلية لقرى الأربعين التابعة لمركز باريس، بتكلفة إجمالية بلغت 1،7 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال الطرح والترسية، تحت إشراف مديرية الإسكان وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس.

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