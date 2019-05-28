"المهندسين" تعلن موعد زيادة المعاشات

أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، زيادة معاشات أعضاء النقابة بدءًا من يوليو القادم، وفقًا للزيادة التى تم إقرارها فى اجتماع الجمعية العمومية فى مارس الماضي.



وأكد مصدر بالنقابة، أن الزيادة تقدر بـ100 جنيه، ليصل معاش المهندس إلى 800 جنيه، مضيفًا أن النقابة تعمل على قدم وساق لضخ موارد إضافية إلى ميزانياتها لزيادة صندوق المعاشات مجددًا خلال الفترة المقبلة.



وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"الدستور"، أن نقيب المهندسين نجح خلال وقت قياسي فى تحقيق فائض كبير فى ميزانية النقابة بعد أن استلم النقابة بعجز مالي 221 مليون جنيه، محققًا فائض 178 مليونًا من خلال إدارة رشيدة تبعد عن إهدار أموال النقابة، بالإضافة إلى نجاح مفاوضاته مع الشركات التى كانت فى أزمات مالية مع النقابة.



وشدد المصدر على أن جميع أعضاء نقابة المهندسين يعملون بروح من التعاون فى العمل النقابي، نافيًا وجود أي انقسامات أو خلافات داخل أروقة مجلس النقابة.