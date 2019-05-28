القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:01 م

جامعة القاهرة:إعلان نتائج الإمتحانات بعد انتهائها بأسبوعين

جامعة القاهرة:إعلان
أ ش أ
dostor.org/2646287

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الامتحانات تشهد هدوءا واستقرارًا في جميع الكليات بعد اتخاذ الجامعة حزمة من الإجراءات والتدابير التي تساهم في تيسير عملية الامتحانات دون حدوث معوقات، مؤكدًا ضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد انتهائها بحد أقصي أسبوعين.

ونبه الخشت - خلال رئاسته لاجتماع مجلس جامعة القاهرة - إلى ضرورة استغلال فترة الإجازة الصيفية في إجراء عمليات الصيانة الشاملة لمرافق الجامعة، والمعامل، والمدرجات، والمدن الجامعية.

وأُحيط مجلس الجامعة، بخطة الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية 2019، سواء على المستوي المركزي للجامعة أو على مستوى كل كلية أو الأنشطة الفردية للطلاب، وتشمل فتح الملاعب الرياضية في الفترة الصيفية لمزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة والتدريب، وإقامة معسكرات شاطئية بمرسى مطروح على أفواج للطلبة والطالبات، وتنظيم ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب في الحرف والمشروعات الصغيرة، بجانب معسكر "قادة المستقبل" في نسخته الثالثة والذي يقام هذا الصيف، بعنوان "تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال".

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، فعاليات القافلة الشاملة لمدينتي حلايب وشلاتين خلال شهر مايو، والتي ضمت 30 عضو هيئة تدريس في التخصصات المختلفة، الطبية والبيطرية والتربية الفنية والاجتماعية والثقافية، حيث قامت القافلة بالكشف الطبي على 1000 مريض في كافة التخصصات الطبية، وصرف العلاج اللازم لكل حالة بالمجان، وعمل ندوات توعية لصحة المرأة والطفل، والكشف المبكر لسرطان الثدي، إلى جانب زيارة المزارع الحيوانية بالمدينتين وإجراء الكشف البيطري على ٣٠٠ ناقة وخراف، وتوزيع سلع غذائية على الأهالي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وناقش مجلس جامعة القاهرة، دعم صندوق الرعاية الطبية لأسر أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، ووافق على إنشاء وحدة لرصد ودراسة المشكلات البيئية والاجتماعية.

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