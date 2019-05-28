الأمم المتحدة: هجمات المتمردين شردت أكثر من 100 ألف شخص في الكونغو

حذرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من تداعيات الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة متمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، موضحة أن أكثر من مائة ألف شخص فروا من ديارهم وتعرضوا للتشريد جراء هذه الهجمات.



وأوضحت المفوضية أن هذه الجماعات اعتادت شن هجماتها في إقليم "نورث كيفو"، وأن ممثلين للمفوضية قاموا بزيارة الإقليم، وتلقوا تقارير عن قيام الجماعات المسلحة بارتكات عمليات اغتصاب وبتجنيد للأطفال، مضيفة أن حوالي 60 ألف شخص فروا خلال شهر أبريل الماضي نتيجة تجدد القتال حوال منطقة "كامانجو" بالقرب من مدينة "بينى"، وأن حوالي 50 ألفًا فروا في نفس الشهر من منطقة "لوبيرو" المجاورة التي شهدت قتالا بين الجيش الأنجولي وجماعات "الماي ماي" المسلحة.



وقال بابار بالوتش المتحدث باسم المفوضية إن المشردين يعيشون في حالة من البؤس، ويصعب الوصول إليهم بسبب اضطراب الوضع هناك، مضيفًا أن نقص الأموال اللازمة لتقديم الدعم الإنساني مثل المأوى والمساعدة للنساء المعرضات لخطر الاستغلال والاغتصاب يتسبب في عرقلة تدخل المفوضية.





وأشار إلى أن المفوضية فى حاجة إلى 47 مليون دولار، لكي تتمكن من تقديم المساعدة اللازمة إلى المشردين داخليًا فى الكونغو الديمقراطية خلال العام الحالي.