القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:57 م

المتروبوليت نيفون يرأس القداس في كنيسة اسبيريدون بالقنطرة

المتروبوليت نيفون
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
dostor.org/2646278

ترأس المتروبوليت نيفون مطران بورسعيد وتوابعها للروم الأرثوذكس القداس الإلهي في كنيسة القديس اسبيريدون في منطقة القنطرة شرق قناة السويس.

وحضر القداس الإلهي القنصل اليونانى البحرى ببورسعيد انجليوس ومؤمنون من كنيسة العذراء بمصر الجديدة وكنيسة القديس ميناس بالاسماعيليه وكنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد وكنيسة القديسين نيقولاوس وجيورجيوس بدمياط.

وتحتفل الكنيسة منذ عيد القيامة بفترة الخماسين المقدسة، وهي فترة أفراح بالكنيسة تستمر على مدار 50 يوم يأتي عقبها صوم الرسل المقدس.

وتنتهي الخماسين المقدسة بعيد العنصرة، وخلالها تصلي الكنائس جميع صلوات قداساتها بألحان قبطية فرايحي احتفالًا بقيامة السيد المسيح، وطوالها لا يصوم الأقباط أي يوم على عكس باقي فترات السنة حيث يصومون أسبوعيًا يومي الأربعاء والجمعة، بالإضافة للأصوام الأخرى بالأعياد والمناسبات المسيحية.

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