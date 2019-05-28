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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:56 م

حبس مسجلة خطر بتهمة سرقة 200 ألف جنيه في الغورية

حبس مسجلة خطر بتهمة
نجلاء رفاعي
dostor.org/2646277

أمرت نيابة الدرب الأحمر بحبس مسجلة خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار ابنتها، لتورطهما في واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية في الدرب الأحمر.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغًا من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بمنطقة الغورية دائرة القسم، بأنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيك واستقلالهما سيارة أجرة من أمام البنك، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدتين مسجلة وربة منزل - ابنة الأولى- 36 عامًا، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأولى.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ابنتها بأسلوب الاحتكاك وقطع الأكياس باستخدام شفرة حادة "موس"، وبإرشادها تم ضبط مبلغ 12260 جنيه من متحصلات واقعة السرقة، وقررت أن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزة ابنتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

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