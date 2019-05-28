كنيسة دخول العذراء مريم إلى الهيكل تحتفل بنهاية العام الدراسي

احتفل أطفال مدارس الأحد في كنيسة دخول العذراء مريم إلى الهيكل للروم الأرثوذكس الملحقة بالمدرسة العبيدية بمصر الجديدة بمناسبة الانتهاء من العام الدراسي.



وحضر الاحتفال المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) والأرشمندريت استفانوس.



وتحتفل الكنيسة منذ عيد القيامة بفترة الخماسين المقدسة، وهي فترة أفراح بالكنيسة تستمر على مدار 50 يوم يأتي عقبها صوم الرسل المقدس.



وتنتهي الخماسين المقدسة بعيد العنصرة، وخلالها تصلي الكنائس جميع صلوات قداساتها بألحان قبطية فرايحي احتفالًا بقيامة السيد المسيح، وطوالها لا يصوم الأقباط أي يوم على عكس باقي فترات السنة حيث يصومون أسبوعيًا يومي الأربعاء والجمعة بالإضافة للأصوام الأخرى بالأعياد والمناسبات المسيحية.