21 يونيو.. المتروبوليت نيقوديموس يسيم شماسا بكنيسة الروم الأرثوذكس

يسيم المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس وتوابعها والوكيل البطريركى لكنيسة الروم الأرثوذكس بالقاهرة ماجد نعيم شماسا وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يونيو أثناء القداس الالهى الذى سوف يبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحا ويسبقه صلاة السحر بساعة.



وتحتفل الكنيسة منذ عيد القيامة بفترة الخماسين المقدسة، وهي فترة أفراح بالكنيسة تستمر على مدار 50 يوم يأتي عقبها صوم الرسل المقدس.



وتنتهي الخماسين المقدسة بعيد العنصرة، وخلالها تصلي الكنائس جميع صلوات قداساتها بألحان قبطية فرايحي احتفالًا بقيامة السيد المسيح، وطوالها لا يصوم الأقباط أي يوم على عكس باقي فترات السنة حيث يصومون أسبوعيًا يومي الأربعاء والجمعة بالإضافة للأصوام الأخرى بالأعياد والمناسبات المسيحية.