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اقتصاد
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:54 م

الحكومة الكورية تقدم الدعم المالي للقطاعات المبتكرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2646270

أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، عن أن الحكومة بكوريا الجنوبية ستوسع الدعم المالي للقطاعات المبتكرة، في أحدث خطوة من جانبها لتعزيز الصناعات الجديدة التي قد تصبح محرك نمو جديد لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وخصصت الحكومة 53 تريليون وون (44.5 مليار دولار أمريكي) لدعم القطاعات المبتكرة ماديا من خلال مقرضي السياسات مثل بنك كوريا للتنمية والبنك الكوري للتصدير والاستيراد، وفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية.

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 5.6 ​​تريليون وون مقارنة بعام 2018.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى تعزيز اقتصاد الهيدروجين والقطاعات المبتكرة الأخرى باعتبارها محركات نمو جديدة وسط تباطؤ الصادرات والاستثمار بالبلاد.

وتشمل القطاعات الأخرى التي تركز عليها الحكومة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وخدمات الجيل الخامس والمصانع الذكية والصحة الحيوية.

وقال نائب وزير المالية الكوري الجنوبي لي هو-سونج في اجتماع مع المسؤولين المعنيين في سيئول إن الدعم المالي هو إجراء تمهيدي لتحقيق النمو المبتكر.

كما ذكرت الحكومة أنه سيتم إعفاء مقرضي السياسات من المسؤولية عن الخسائر المتكبدة في دعمهم المالي للصناعات الجديدة.

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