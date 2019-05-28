رسميًا.. أتليتكو مدريد يضم فيليبي مونتيرو من بورتو

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن إتمامه لأول الصفقات الصيفية للموسم المقبل، من خلال التعاقد مع اللاعب فيليبي مونتيرو من بورتو البرتغالي.



وقال البيان الرسمي لنادي لأتليتكو مدريد أنه توصل لاتفاق مع نادي بورتو بشأن ضم مونتيرو للفريق.



وأشار البيان الصادر عن النادي إلى أن اللاعب مونتيرو سينضم رسميًا للفريق وذلك في الرابع من يوليو القادم، ولمدة 3 سنوات قادمة.



جدير بالذكر أن اللاعب مونتيرو يلعب في مركز قلب الدفاع، وشارك هذا الموسم في 53 مباراة بجميع المسابقات، كما سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 آخرين.



وكان مونتيرو انضم إلى بورتو في عام 2016 قادمًا من كورينثيانز البرازيلي، مونتيرو انضم إلى بورتو في عام 2016 قادمًا من كورينثيانز البرازيلي.

