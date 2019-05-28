امل حسام مفاجأة مسلسل "لأخر نفس" لياسمين عبد العزيز

تشارك الطفلة أمل حسام ضمن أحداث مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا، وتقدم خلاله دور إبنه الفنان كريم عفيفي، كما تشارك النجمة ياسمين عبد العزيز في أكثر من حلقة في مسلسلها الجديد "لأخر نفس".



وقالت أمل أن محمد عبد السلام مساعد المخرج هو من رشحها للاشتراك في مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا الذي ساعدها برفقة الفنان كريم عفيفي على الظهور بشكل جيد لتجسيد الدور، وقاموا بتدريبها بجانب مخرج المسلسل محمد سامي على المشاهد الصعبة بأحداث المسلسل.



وعبرت أمل عن سعادتها بالتعاون مرة أخرى مع المخرج حسام علي في أحداث مسلسله الجديد "لأخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز، بعدما تعاونا من قبل في مسلسل "الرحلة"، ليقوم بترشيحها في دور سيكون من مفاجأت المسلسل خلال الحلقات المقبلة، مؤكدة على أنها سعيدة لرؤية ياسمين عبد العزيز التي كانت تشاهد أعمالها السابقة وتحبها وتستمتع بها كثيرًا، ومتشوقة لرؤيتها خلال تصوير الحلقات التي ستشارك فيها.