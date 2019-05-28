مقتل سيدة على يد ابنها في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ جريمة بشعة بقيام ابن بقتل أمه في مدينة دسوق، بعد أن قام بإلقائها من على "السلم"، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، بسبب طليقته، لتسقط جثة هامدة.



وكان اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بورود بلاغ، يفيد بمصرع "ي. أ"، 63 عامًا، ربة منزل مقيمة بمدينة دسوق، إدعاء اختلال توازنها من سلم منزلها، وسقوطها على الأرض.



وعلى الفور انتقل فريق البحث الجنائى إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، أن نجل السيدة المتوفاة "م.أ" 36 سنة، صاحب محل، ويعانى من أمراض نفسية، قد دفعها من أعلى السلم، أثناء مشادة بينهما بعد أن طالبته بمصالحة زوجته وعودتها إلى منزل الزوجية مرة أخرى.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 2188 لسنة 2019م، إدارى قسم شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، للعرض على الطب الشرعى وبيان سبب الوفاة.