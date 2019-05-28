يوسف حسام: محمد إمام بيشجعني في التمثيل وبتر قدمي أكثر ما أرهقني

يشارك الطفل يوسف حسام ضمن أحداث مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد عادل إمام، وقدم خلاله دورًا لفت إنتباه الجميع خاصة بعد مشهد قطع رجله اليسرى.



وقال حسام لـ"الدستور"، إنه سعيد بالتجربة الحالية والتي تجمعه بالفنان محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز وكذلك أسما أبو اليزيد التي تظهر بدور شقيقته خلال الأحداث، مؤكدًا على أن العمل كان بمثابة حالة جيدة رغم صعوبة الدور الذي قدمه.



وأشار حسام إلى أن ترشيحه للدور جاء من خلال مخرجه المسلسل شيرين عادل، حيث كان هناك عمل سابق جمعهما سويًا منذ ثلاثه سنوات وحمل عنوان "الوالدة باشا"، لذا هي من قدمته لفريق العمل للأشتراك في حلقات المسلسل.



وتابع حسام أن مشاهد العمل على الرغم من أنها كانت ممتعة، الإ أنها كانت صعبة بسبب ربط رجلي بظهري بعدما فقدتها بسبب ممارسة كرة القدم، وهو أكثر شىء أرهقني خلال التصوير، فأنا لابد أن أشارك في الحلقات لعدد ساعات طويلة وأنا ظاهر بقدم مقطوعة، وهذا ألمني كثيرًا، ولكني استحملت بسبب حبي للتمثيل.



وحول علاقته ببطل العمل محمد إمام قال:"أحبه بشكل كبير، فهو شخص طيب وكثيرًا ما يساعدني خلال التصوير، وبعد إنتهاءه يأتي إلي ويشجعني ويقول لوالدتي أنني ممثل شاطر ولدي مستقبل كبير في هذا المجال، وكل هذه الامور تجعلني أحب التمثيل أكثر".



وأختتم يوسف كلامه وقال المخرجه شيرين عادل تساعدني في المشاهد الصعبة وتقول لي أنني ممثل كبير، وتعلمني كيف أقوم بتمثيل المشهد بطريقة صحيحة، وتحاول أن تخفف متاعب المشاهد التي أجسدها بقدمي المبتورة خلال الأحداث.