القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
فن
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:50 م

تيم الله: محمد رجب تحداني بـ 50 جنيه.. ومصطفى شعبان شجعني

تيم الله: محمد رجب
محمد مجدي
dostor.org/2646261

يشارك الطفل تيم الله في عملين دراميين هذا الموسم أولهما "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان وثانيهما "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، وقدم خلالهما أدوارًا صعبة للغاية ليلفت الانتباه إلى جرأته في التمثيل.

وقال تيم الله إن المخرج أحمد صالح هو من رشحه للاشتراك في العمل، حيث كان من المرجح أن يشارك معه مسبقًا في عمل درامي لكنه اعتذر وقتها بسبب إنشغاله بتصوير عمل سينمائي.

وأشار تيم إلى أن مشهد الحريق في المسلسل أرهقه للغاية، بسبب الميك أب الخاص بالحروق، مؤكدًا أن الفنان مصطفى شعبان والمخرج أحمد صالح تحدثا كثيرًا معه قبل المشهد، وهو ما قابله بحالة من الابتسامة والخوف حتى صور هذه المشاهد بالشكل الذي ظهر خلال الحلقات.

وتابع تيم الله حديثه حول مشاركته في رمضان هذا الموسم وقال:"إشتراكي في مسلسل علامة إستفهام مع الفنان محمد رجب كان صعبا بسبب الدور، وحاولت أن أستمع إلى كلام رجب والمخرج سميح النقاش" حتى أقدم الدور بطريقة جيدة، وقد رشحتني الأستاذة إيمان شعبان مساعدة المخرج، وأنا أحبها جدًا".

وأستكمل تيم الله كلامه: "محمد رجب أدخلني في تحدي حيث أنه قال لي أنني أذا أخطأت في تصوير المشهد وتمت إعادته سأدفع 50 جنيه، وإذا قمت بتصويره بشكل جيد سأنال الـ 50 جنيهًا، وهذا خوفني جدًا وحاولت أن أكون ممثل شاطر وأصور المشاهد بطريقة جيدة، وكانت والدتي تساعدني في هذه المشاهد وتشجعني على تقديم الافضل".

واختتم تيم الله:"التعاون مع مصطفى شعبان ومحمد رجب كان شىء أسعدني جدًا وجعلوني أشعر بحب التمثيل جدًا، وكل أصدقاءي في المدرسة أتصلوا بي وشجعوني وقالوا لي أنني أصبحت مشهور وهذا جلعني مصمم على مواصلة التمثيل".

تيم الله: محمد رجب تحداني بـ 50 جنيه.. ومصطفى شعبان شجعني
تيم الله: محمد رجب تحداني بـ 50 جنيه.. ومصطفى شعبان شجعني
تيم الله: محمد رجب تحداني بـ 50 جنيه.. ومصطفى شعبان شجعني
تيم الله: محمد رجب تحداني بـ 50 جنيه.. ومصطفى شعبان شجعني
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ أقل من شهر

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل "بركة" لعمرو سعد

منذ شهر

بالصور.. شيرين عبدالوهاب تتألق فى حلفها الأول بالرياض

منذ أقل من شهرين

تامر حسنى أفضل مطرب عربى بـ"موريكس دور"

منذ أقل من شهرين

أمير كرارة ونيللى كريم أفضل ممثل وممثلة بـ"موريكس دور"

منذ أكثر من شهرين

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

الآن

الدولار يواصل تراجعه في البنوك ويسجل 16.7 جنيه

صحيفة سعودية تكشف الهدف الحقيقي وراء دعوة قطر لقمة مكة

الخارجية الإيرانية: لا نتطلع للتفاوض مع واشنطن في الوقت الراهن

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ads
ads
الأكثر قراءة

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

الدولار يواصل تراجعه في البنوك ويسجل 16.7 جنيه

ألبومات الصور

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

رياضة

الدور الأول لفرنسا المفتوحة سهلا على نادال وديوكوفيتش وعسيرا على سيرينا

كلوب: نستعد لمباراة نهائية أوروبية

استبعاد تريبيير من تشكيلة انجلترا في نهائيات دوري الأمم الأوروبية

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

الدولار يواصل تراجعه في البنوك ويسجل 16.7 جنيه

الرئيس نيوز

حزب الكرامة: "جبهة أحزاب المعارضة ولم تستقر على اسم رئيسها"

هكذا غطى ترامب "فضيحة الجمبري" بعفو رئاسي

41 مليار "ين" لتطوير 6 محطات كهرباء.. تعرف عليها

هكذا يهدد انهيار "الأونروا" استقرار المنطقة

الأرصاد تكشف درجة حرارة الطقس غدا

كشكول

بدء امتحان الفيزياء لطلاب الفترة الثانية بالأول الثانوي

"هليوبوليس" تحصد المراكز المتقدمة في اللياقة البدنية محلياً وعالمياً

بحضور 1000 مشارك .."زراعة الإسكندرية" تنظم حفل الإفطار السنوي

طلاب الثانوية الأزهرية:"النحو عوّضنا عن الأيام اللي فاتت"

بالأسماء.. تعيينات جديدة بجامعة قناة السويس

الأمصار

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

طارق حامد المقاتل الذي لم يسقط سيفه أبداً

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ماليزيا تعيد 3 آلاف طن من "نفايات البلاستيك"

تحديد الجينات المسئولة عن ظهور الجنس البشرى

ما هي "الحصبة".. ولماذا تعود إلى العالم الآن؟

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎