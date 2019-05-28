تيم الله: محمد رجب تحداني بـ 50 جنيه.. ومصطفى شعبان شجعني

يشارك الطفل تيم الله في عملين دراميين هذا الموسم أولهما "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان وثانيهما "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، وقدم خلالهما أدوارًا صعبة للغاية ليلفت الانتباه إلى جرأته في التمثيل.



وقال تيم الله إن المخرج أحمد صالح هو من رشحه للاشتراك في العمل، حيث كان من المرجح أن يشارك معه مسبقًا في عمل درامي لكنه اعتذر وقتها بسبب إنشغاله بتصوير عمل سينمائي.



وأشار تيم إلى أن مشهد الحريق في المسلسل أرهقه للغاية، بسبب الميك أب الخاص بالحروق، مؤكدًا أن الفنان مصطفى شعبان والمخرج أحمد صالح تحدثا كثيرًا معه قبل المشهد، وهو ما قابله بحالة من الابتسامة والخوف حتى صور هذه المشاهد بالشكل الذي ظهر خلال الحلقات.



وتابع تيم الله حديثه حول مشاركته في رمضان هذا الموسم وقال:"إشتراكي في مسلسل علامة إستفهام مع الفنان محمد رجب كان صعبا بسبب الدور، وحاولت أن أستمع إلى كلام رجب والمخرج سميح النقاش" حتى أقدم الدور بطريقة جيدة، وقد رشحتني الأستاذة إيمان شعبان مساعدة المخرج، وأنا أحبها جدًا".



وأستكمل تيم الله كلامه: "محمد رجب أدخلني في تحدي حيث أنه قال لي أنني أذا أخطأت في تصوير المشهد وتمت إعادته سأدفع 50 جنيه، وإذا قمت بتصويره بشكل جيد سأنال الـ 50 جنيهًا، وهذا خوفني جدًا وحاولت أن أكون ممثل شاطر وأصور المشاهد بطريقة جيدة، وكانت والدتي تساعدني في هذه المشاهد وتشجعني على تقديم الافضل".



واختتم تيم الله:"التعاون مع مصطفى شعبان ومحمد رجب كان شىء أسعدني جدًا وجعلوني أشعر بحب التمثيل جدًا، وكل أصدقاءي في المدرسة أتصلوا بي وشجعوني وقالوا لي أنني أصبحت مشهور وهذا جلعني مصمم على مواصلة التمثيل".

