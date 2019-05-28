مطرانية الكلدان الكاثوليك بمصر تحتفل بعيد العذراء سيدة فاتيما

احتفلت مطرانية الكلدان الكاثوليك بمصر بعيد العذراء سيدة فاتيما من خلال القداس الاحتفالي وذلك بدعوة وحضور المدبر البطريركي للإيبارشية الاب بولس ساتي للفادي الاقدس.



وجاء ذلك بمشاركة غبطة البطريرك الانبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك والمونسينيور برونو موزارو القاصد الرسولي والعديد من الآباء المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات وشعب الكنيسة المحتفل.



وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية منذ عيد القيامة بفترة الخماسين المقدسة، وهي فترة أفراح بالكنيسة تستمر على مدار 50 يوم يأتي عقبها صوم الرسل المقدس.



وتنتهي الخماسين المقدسة بعيد العنصرة، وخلالها تصلي الكنائس القبطية الكاثوليكية جميع صلوات قداساتها بألحان قبطية فرايحي احتفالًا بقيامة السيد المسيح، وطوالها لا يصوم الأقباط أي يوم على عكس باقي فترات السنة حيث يصومون أسبوعيًا يومي الأربعاء والجمعة بالإضافة للأصوام الأخرى بالأعياد والمناسبات المسيحية.