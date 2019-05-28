محافظ القليوبية يناقش مراحل الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

ناقش الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، مراحل الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى في القطاعات التنموية (الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، والوحدات المحلية، والأمن والمرور).



وأكد المحافظ -خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة للوقوف على وضع المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التي تم الانتهاء منها بمجالس ومراكز المدن وكافة القطاعات- ضرورة الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية المتبقية وسرعة الانتهاء من المشاريع القائمة في التوقيتات المحددة ومحاسبة كل من يتخاذل ويقصر في عمله.



وشدد على أهمية تذليل كافة العقبات التي تعوق الانتهاء من تنفيذ المشروعات وضرورة التعاون البناء بين جميع القطاعات لإنجاز كافة الأعمال وأهمية تواجد العمل الميداني من خلال فريق العمل الواحد بسرعة إنجاز الأعمال.