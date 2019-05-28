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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:38 ص

إسرائيل تزيد مدة حظر الاطلاع على وثائقها المخابراتية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2646088

زادت إسرائيل من فترة الحظر الزمنى التى عادة ما يتم فرضها على وثائق الاستخبارات والأمن من 70 إلى 90 عاما لتصبح بعدها تلك الوثائق متاحة للإطلاع عليها وفق الضوابط القانونية، ويسرى ذلك على الوثائق المتعلقة بنشاط جهاز الاستخبارات الإسرائيلى الخارجى "الموساد" وجهاز أمن الدولة "شين بيت" وجهاز الأمن العام الداخلى وجميعها كان يحظر الكشف عنها بموجب القوانين اللإسرائيلية لمدة سبعين عاما حتى صدور القرار الأخير.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد درست أواخر العام الماضى زيادة مدة حظر الاطلاع والكشف على وثائق الاستخبارات والأمن وعملياته وانتهت إلى ضرورة زيادة مدة الحظر حفاظا على متطلبات الدفاع والأمن الوطنى الإسرائيلى، ويتم بعد انتهاء مدة الحظر إيداع المستندات والوثائق من تلك النوعية فى مركز " الارشيف الوطنى الإسرائيلى" فى تل ابيب الذى يسدى النصح لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بسرية ما تحتويه خزائنه الوثائقية السرية، وكان الأرشيف الوطنى الإسرائيلى قد أوصى بزيادة مدة حجب وثائق الاستخبارات والأمن لفترة خمسة أعوام إضافية فى نهاية العام الماضى وهى المدة التى زادها القرار الأخير إلى 20 عاما.

كما شمل قرار زيادة مدة حجب الوثائق الأمنية فى اسرائيل الى 90 عاما تلك المتعلقة بالعمليات الأمنية الرقمية ونشاط الوحدات العسكرية الإسرائيلية العاملة فى هذا الميدان وكذلك يشمل وثائق المعاهد والمفوضيات الوطنية الإسرائيلية ذات الصلة بالأمن والدفاع بما فى ذلك المعهد الوطنى الإسرائيلى للبحوث البيولوجية والوكالة الإسرائيلية للطاقة الذرية.

و بحسب دورية " هارتز " العبرية فإنه بموجب القرار الأخير الخاص زيادة مدة حظر الوثائق سيكون بمقدور الباحثين اعتبارا من العام 2039 الاطلاع على الوثائق التى يعود تاريخها إلى العام 1949 الخاصة بالموساد والشين بيت اللذين تأسسا فى العام ذاته بدلا من العام الجارى 2019 وفق القواعد السابقة التي تم تمديدها.

و نقلت الصحيفة العبرية عن مصادر فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو أنه من بين أهداف الإجراء الجديد الحفاظ على سرية وأمن وسلامة العملاء السريين لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية ممن هم على قيد الحياة من الملاحقة والانكشاف وكذلك تأمين بقاء من جاؤوا بعدهم فى بلدان العالم المختلفة من العملاء السريين.

كما يستهدف الإجراء الجديد الحفاظ على سرية وسائل العمل وأساليب نشاط الاستخبارات الإسرائيلية فى تنفيذ عملياتها الخارجية والتى لا يزال كثير منها يستخدم فى الوقت الحاضر والتى فى حالة انكشافها أو تلمس معالمها ستؤدى إلى إخلال خطير بقواعد العمل السرية للأجهزة الأمنية والمخابراتية الإسرائيلية، فضلا عن إضرارها بعلاقات إسرائيل الدولية.

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