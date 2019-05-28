الصين تعين مبعوثها لكوريا الشمالية سفيرًا لها في اليابان

قالت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء، إن الصين عينت مبعوثًا خاصًا لها لكوريا الشمالية نائب وزير الخارجية كونغ شويانو، سفيرها لدى اليابان.



كان كونغ، الذي شغل منصب حافظة جنوب آسيا في وزارة الخارجية، مبعوث الصين لكوريا الشمالية منذ عام 2017، على الرغم من أن الكثير من الدبلوماسية بين بكين وبيونج يانج يتم التعامل معها من قبل الحزب الشيوعي الصيني، وليس وزارة الخارجية.



ولم يتضح على الفور من سيتولى دور كوريا الشمالية في كوريا، وقالت الصحف الصينية إن كونغ سيتولى منصبه الجديد في اليابان يوم الخميس.



وتتهم الصين اليابان في كثير من الأحيان بعدم التكفير عن غزوها للصين قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.



كما تعاني العلاقات بين ثاني وثاني أكبر اقتصاد في العالم من نزاع إقليمي طويل الأمد حول مجموعة من جزر بحر الصين الشرقي والشك في الصين بشأن جهود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لتعديل الدستور السلمي لليابان.