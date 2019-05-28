تسارع النمو الاقتصادي في سويسرا خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة الطلب المحلي والتجارة الأجنبية.



وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في سويسرا اليوم الثلاثاء، أن الناتج الإجمالي المحلي ارتفع بنحو 0.6 % في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي على أساس فصلي، مقابل زيادة بنحو 0.35 (المعدلة) في الربع الأخير من 2018.



وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الاقتصاد السويسري سيسجل نموًا على أساس فصلي عند 0.4%.



وعلى أساس سنوي فأن اقتصاد سويسرا سجل نموًا 1.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مقابل 1.5% في الربع الأخير من العام الماضي.



وأوضحت البيانات أن الاستثمار في البناء سجل تعافيًا بالربع الأول من 2019 وزاد بنحو 0.5% بعدما شهد تراجعًا صغيرًا في النصف الثاني من العام الماضي، وهبط بنحو 0.2% في الربع السابق له.



كما تسارع استهلاك الأسر في سويسرا خلال الربع الماضي على أساس فصلي بنحو 0.4%، مقابل 0.3% في الربع السابق له.



وتتوقع الحكومة السويسرية أن يسجل الاقتصاد نموًا 1.1% في العام الجاري، واستقر الفرنك السويسري أمام الدولار عند 1.0042 فرنك.