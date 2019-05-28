وزير الدفاع: جيش مصر سيظل مثالًا يحتذى به في الوطنية والإخلاص

أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الجيش المصري سيظل دائمًا مثالا يحتذى به في الوطنية والإخلاص والعمل بتجرد تام لإعلاء المصلحة العليا للوطن.



جاء ذلك خلال مشاركته عددًا من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية وقوات التدخل السريع وعددًا من هيئات وإدارات القوات المسلحة وعددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات العسكرية تناول وجبة الإفطار، والذي يأتي ضمن لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والاستعداد القتالي لكل الوحدات والتشكيلات.



وشدد القائد العام للقوات المسلحة على أن القوات المسلحة تزداد يومًا بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة في ظل الاستمرار في تطوير نظم التسليح البرية والبحرية والجوية وامتلاك أحدث الأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كل المهام التي توكل إليها.



وقام وزير الدفاع بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود، تقديرًا لتفوقهم وتفانيهم في الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي وأداء المهام والواجبات المكلفين بها في نطاق مسئوليتهم خلال الفترة الماضية.



وألقى قائد المنطقة المركزية كلمة خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار قادة القوات المسلحة، أكد فيها على الدعم الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكل الوحدات، والذي مكن رجال القوات المسلحة بمختلف مواقعهم من أداء مهامهم العسكرية بكل كفاءة واقتدار، بالإضافة للمشاركة الفعالة في خطط البناء والتنمية الشاملة للدولة.



وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة وتقديره ما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن ضد المخاطر والتحديات.