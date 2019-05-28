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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:25 ص

وكالة إيرانية: الهند تعتزم استيراد النفط من طهران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2646060

أعلنت مصادر في الحكومة الهندية أن الحكومة الجديدة تتطلع لإجراء مباحثات مع إيران في أقرب وقت ممكن لبدء استيراد النفط باستخدام الروبية (العملة الهندية) لاجتياز الحظر الأمريكي المفروض على إيران، وفقا لوكالة إيرنا للأخبار الإيرانية.

ونقلت صحيفة "برينت" الهندية اليوم الثلاثاء، عن مسؤول مطلع في الحكومة الهندية: أن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعتزم استئناف المباحثات مع إيران لدراسة سبل كفيلة لإعادة استيراد النفط منها.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الحكومة الهندية بصدد استيراد النفط من إيران بشكل محدود رغم الحظر الأمريكي المفروض عليها.

وقال مسؤول هندي أخر إنه من المحتمل أن يتم استخدام بنك باساركاد الإيراني الذي تم اخيرا اصدار تراخيص بشأن فتح فرع منه في مدينة مومباي من قبل الحكومة الهندية لتنفيذ صفقات نفطية.

وأكد أن المباحثات بين إيران والهند قد بدأت منذ فترة لكنها توقفت بسبب الانتخابات العامة الهندية، لافتا إلى أن المباحثات مع إيران أصبحت من بين أولويات الحكومة الهندية.

وكانت شركة بهارات بتروليوم الهندية، قامت مؤخرًا بتقديم طلب لشراء مليون برميل من النفط خلال شهر يونيو 2018 تفوق طلباتها السابقة وذلك رغم التهديد الأمريكي والحظر المفروض على إيران.

وتُعتبر الهند أكبر مشتري للنفط الإيراني بعد الصين وإنّها لم توقف علاقاتها مع إيران خلال الفترة السابقة من الحظر الأمريكي المفروض على إيران.

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