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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:22 ص

بيلوتي يعود لقائمة الآزوري استعدادا لمباراتي اليونان والبوسنة بتصفيات يورو 2020

المهاجم أندريا بيلوتي
المهاجم أندريا بيلوتي
وكالات
dostor.org/2646051

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن عودة المهاجم أندريا بيلوتي لقائمة المنتخب الإيطالي (الآزوري) بعد غيابه عن آخر ست مباريات للفريق.
واستدعى روبرتو مانشيني المدير الفني للآزوري بيلوتي ضمن قائمة الفريق التي أعلنها استعدادا لمباراتيه أمام منتخبي اليونان والبوسنة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020 ).
كما استدعى مانشيني حارس مرمى روما أنطونيو ميرانتي بعد الإصابة التي تعرض لها جانلويجي دوناروما حارس ميلان خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري المحلي يوم الأحد الماضي.
ويتصدر الآزوري المجموعة العاشرة بتصفيات يورو 2020 برصيد ست نقاط من الفوز في المباراتين اللتين خاضهما بالتصفيات حتى الآن.
ويحل الآزوري ضيفا على اليونان في الثامن من يونيو المقبل ثم يستضيف نظيره البوسني بعدها بثلاثة أيام على استاد "يوفنتوس" بمدينة تورينو.
وتضم القائمة التي أعلنها مانشيني 33 لاعبا هم:
في حراسة المرمى: أليسيو كراينو (كالياري) وبيرلويجي جوليني (أتالانتا) وسالفاتوري سيريجيو (تورينو) وأنطونيو ميرانتي (روما).
وفي الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) وكريستيانو بيراجي (فيورنتينا) وليوناردو بونوشتي وجورجيو كيليني وماتيا دي شيليو وليوناردو سبينازولا (يوفنتوس) وإيمرسون بالميري (تشيلسي الإنجليزي) وأليساندرو فلورينزي (روما) وأرماندو إيزو (تورينو) وجانلوكا مانشيني (أتالانتا) وأليسيو رومانيولي (ميلان).
وفي الوسط: نيكولو باريلا (كالياري) وفيدريكو برنارديسكي (يوفنتوس) وبرايان كريستانتي ولورنزو بيليجريني ونيكولو زانيولو (روما) وجورجينيو (تشيلسي الإنجليزي) وستيفانو سينسي (ساسولو) وماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي).
وفي الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو) وفيدريكو كييزا (فيورنتينا) وستيفان الشعراوي (روما) وفنشنزو جريفو (فرايبورج الألماني) وشيرو إيموبيلي (لاتسيو) ولورنزو إنسيني (نابولي) ومويس كين (يوفنتوس) وليوناردو بافوليتي (كالياري) وماتيو بوليتانو (انتر ميلان) وفابيو كوالياريلا (سامبدوريا).

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