القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:21 ص

اليوم.. مصر تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بجنيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان
dostor.org/2646050

تشارك مصر عن بُعد، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام" التي تنطلق اليوم في جنيف بسويسرا، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات وتستمر حتى 31 مايو، تحت عنوان "تسريع وتيرة التقدم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ويستضيف الاتحاد هذه القمة سنويًا بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة X Prize ورابطة ماكينات الحوسبة ACM، بمشاركة خبراء الذكاء الاصطناعي ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع المدني.

والقمة هي منصة الأمم المتحدة الرائدة للحوار العالمي والشامل بشأن الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى ربط مبتكري الذكاء الاصطناعي بأصحاب المشكلات لتحديد التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي تطويرًا آمنًا وشاملًا والاستفادة منها بصورة عادلة.

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