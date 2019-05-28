خصم ثلاث نقاط من البنزرتي في الدوري التونسي بسبب الديون

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين إن الاتحاد الدولي (الفيفا) عاقب البنزرتي بخصم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري الممتازبسبب الديون المستحقة عليه لنادي ايه.بي.ئي.جيه.ئي.إس أكاديمي الكاميروني.

وأضاف الاتحاد التونسي في بيان "تبعا لقرار لجنة التأديب بالاتحاد الدولي لكرة القدم والقاضي بإلزام البنزرتي بدفع مبلغ 20400 ألف يورو مع الفوائد لصالح نادي (ايه.بي.ئي.جيه.ئي.إس أكاديمي) الكاميروني بخصوص (قيمة) انتقال اللاعب فابريس ريمون فوسو.

"وردت علينا مراسلة من لجنة التأديب في الفيفا تؤكد عدم إلتزام النادي الرياضي البنزرتي بتحويل المبالغ المطلوبة في الآجال القانونية.

"وبناء عليه فإن الجامعة (الاتحاد التونسي) ملزمة بتطبيق لوائح الفيفا وبتنفيذ القرار القاضي بخصم ثلاث نقاط من الترتيب العام الخاص بالبنزرتي".

وأصبح رصيد البنزرتي الآن 31 نقطة لكنه ما زال في المركز الرابع في الترتيب قبل جولتين على النهاية.

ويأتي قرار خصم نقاط من البنزرتي بعد قرار مماثل بحق الملعب القابسي الأسبوع الماضي بسبب عدم دفع 40 ألف دولار إلى نادي سانت جوليو الكاميروني، وهي قيمة رعاية اللاعب فابريس أونانا.