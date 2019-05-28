مقتل 4 دواعش شرق أفغانستان جراء غارات جوية أمريكية

قتل 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في غارات جوية منفصلة شنها سلاح الجو الأمريكي على إقليم ننجارهار شرق أفغانستان؛ فيما لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة على الغارات الجوية حتى الآن.



ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدره مكتب حاكم ننجارهار اليوم الثلاثاء، قوله إن طائرات بدون طيار نفذت غارات جوية منفصلة في منطقتى عبد الخليل وشانده بمقاطعتي هاسكا مينا، مضيفة أن الغارات الجوية قتلت أربعة أعضاء باكستانيين من تنظيم داعش الإرهابي في منطقتين منفصلتين.



وتعد ننجارهار من أهم الأقاليم الرئيسية، وتقع شرقي البلاد مع الحدود الباکستانية الحدودية وذات أهمية إستراتيجية خاصة؛ نظرًا لقربها إلی العاصمة كابل وباکستان.