رئيس الريال يحسم ملفي نيمار ومبابي.. ويتحدث عن رحيل راموس

قال رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، إنه لم يتحدث مع المدرب زين الدين زيدان بشأن التعاقد مع اللاعبين نيمار ومبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وتروج منابر إعلامية، منذ أيام، لتقارير إخبارية تفيد باقتراب ريال مدريد من التوقيع للاعبي باريس سان جرمان الفرنسي، إلا أن بيريز قال في مقابلة مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية "لم أتحدث مع زيدان ولا مع مبابي ونيمار"، وفق ما نقلت صحيفة "آس".



وفيما يخص رحيل قائد الفريق، سيرخيو راموس، صوب الدوري الصيني، أوضح فلورنتينو بيريز أنه تحدث مع المدافع الإسباني بخصوص هذا الموضوع، مضيفًا "سألني عما إذا كان قادرًا على الرحيل بشكل مجاني.. لكنني أخبرته أنه لا يمكن الرحيل بتلك الطريقة، من المستحيل فتح الباب أمام رحيل قائد الفريق بشكل مجاني".



في المقابل، شدد الرئيس، البالغ من العمر 72 عامًا، على أنه "من الصعب إيجاد بديل لكريستيانو رونالدو، مضيفًا "لكن هناك لاعبين جيدين: بيل وأسينسيو وفينيسيوس، لا أعتقد أن غياب رونالدو شكل لنا عائقًا هذا الموسم".



كما عاد مرة أخرى للحديث عن فكرة عودة زيدان، قائلا "لم أبذل أي مجهود في إقناع زيدان بالعودة لأنه حصل على الراحة التي كان يحتاج.. وكانت لديه رغبة في العودة إلى ممارسة وظيفته، زيدان لم يأت كي نفوز بالليغا".



وأنهى بيريز حواره بالحديث عن احتمالية التعاقد مع إدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، قائلا "كيف يمكننا التفاوض مع فريق سيلعب مباراة نهائية خلال أيام؟ سيكون عدم احترام، لن أنكر أننا نحاول منذ سنوات التعاقد مع هازارد، ومن السيئ أننا لم نتمكن من هذا".



ويلتقي تشيلسي مع أرسنال في نهائي إنجليزي خالص للدوري الأوروبي، يوم 29 مايو، في مباراة تستضيفها باكو عاصمة أذربيجان.