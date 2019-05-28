القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:15 ص

العثور على "كبسولة الزمن" في قاع المحيط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2646039

عثر علماء جامعة شيكاغو الأمريكية على ذرات مياه بحرية يقدر عمرها بعشرين ألف سنة في عينات من صخور رسوبية استخرجت من قاع المحيط.

ويفيد موقع "Phys.org" بأن الجيولوجيين وعلماء المحيطات درسوا عينات أسطوانية من ترسبات الصخور الكلسية في أرخبيل جزر المالديف بالمحيط الهندي طولها 1.6 كلم، تم استخراجها من قاع البحر بواسطة معدات سفينة البحث "JOIDES Resolution".

فقد ظهر أن الماء الذي حصل عليه الباحثون من هذه الترسبات كان أكثر ملوحة من ماء البحر الاعتيادي. وقد بينت نتائج التحاليل التي أجريت بأن هذا الماء غير مرتبط بمياه المحيط الحالية.

وفقا للباحثين، تشير هذه النتائج، إلى أن ملوحة مياه البحر الكثيفة جدا سابقا، لعبت دورا أكثر أهمية مما في الوقت الحاضر، في دورة تيارات المحيطات العالمية. لأن كمية المياه العذبة في طبقات الجليد كانت كبيرة جدا.

هذا الاكتشاف، سيساعد على التحقق من النماذج النظرية للمناخ بعد العصر الجليدي، المبنية على معطيات غير مباشرة، تم الحصول عليها من الشعب المرجانية والتركيب الكيميائي للصخور الرسوبية

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