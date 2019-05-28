آبي: إجراءات للسلامة أثناء انتقال تلاميذ المدارس إثر حادث الطعن بكاواساكي

أعرب رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" عن غضبه إزاء حادث الطعن الذي وقع اليوم الثلاثاء، بالقرب من العاصمة "طوكيو" حيث وصفه بالمروع، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل سلامة الأطفال وتلاميذ المدارس أثناء انتقالهم.



ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن آبي قوله " إن هذا كان حادثا مروعا للغاية، حيث لقي فيه العديد من الأطفال الصغار حتفهم"، معربا عن استيائه إزاء الحادث.



وقال رئيس الوزراء شينزو آبي إن الحكومة "يجب أن تضمن سلامة الأطفال بكل الوسائل"، وأصدر تعليماته لوزير التعليم، ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة؛ للتحقق من تدابير السلامة المتخذة أثناء انتقال طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية.



وكانت السلطات اليابانية قد قالت إن شخصا هاجم بالسكين مجموعة من الطالبات في محطة للحافلات بمدينة "كاواساكي" الواقعة خارج العاصمة "طوكيو"، وأن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم منفذ الهجوم وإصابة 16 آخرين.