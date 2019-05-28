برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

لا يزال إرنستو فالفيردي على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة، وسط مطالب قوية برحيله، بعدما فشل الفريق في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وإحراز لقب كأس الملك.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن فالفيردي يتلقى دعمًا كبيرًا من رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، وعدد من اللاعبين، أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وتابعت "رغم هذا الدعم، إلا أن مجلس إدارة برشلونة يستعد للخطة (ب)، في حال قرر المدرب من تلقاء نفسه الرحيل عن الفريق الكتالوني".



وأوضحت مصادر الصحيفة، أن خليفة فالفيردي قد يكون مدرب المنتخب البلجيكي، روبيرتو مارتينيز، مضيفة أن "مارتينيز هو الهدف الرئيسي في حال غادر المدرب الحالي".



وذكرت أن هناك اسمين آخرين مطروحان على الطاولة، هما الهولنديان رونالد كومان وإريك تين هاج.



كان بارتوميو دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، بهدف مناقشة وضع برشلونة بعدما مني بهزيمة مفاجئة أمام فالنسيا في نهائي كأس الملك.



وخسر رفاق ميسي بهدفين مقابل واحد أمام فالنسيا، كما تلقوا، مؤخرا، هزيمة "مُذلة" أمام ليفربول الإنجليزي برباعية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



ومن بين القضايا الملحة في النادي، الأصوات المطالبة برحيل إرنيستو فالفيردي، الذي قال عنه ميسي إنه يقوم "بعمل هائل منذ مجيئه إلى الفريق"، مضيفا أنه يدعمه لمواصلة مهمته.